Пожарной охране Севастополя — 146 лет

Севастополь – город федерального значения. Его население – более 400 000 человек, общая площадь – без малого 1 100 квадратных километров. Обширная территория включает не только сам город, но также 29 населённых пунктов. Земля с древней историей, военно-морской, духовно-патриотический, культурный, туристический центр страны, природная жемчужина. Город-герой. Город героев. Круглосуточную вахту на страже безопасности севастопольского региона, его жителей и гостей, продолжая традиции предков, несут герои мирного времени: сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Пожарные и спасатели территориального ведомства многократно демонстрировали на деле высокий уровень профессионального мастерства, оперативность, слаженность и эффективность своей работы. Только за истёкший период 2021 года подразделения МЧС России по городу Севастополю более 1 400 раз выезжали по сигналу «тревога», ликвидировали без малого 600 пожаров, реагировали на ДТП свыше 170-ти раз, производили аварийно-спасательные работы, оказывали помощь населению, спасли не один десяток человеческих жизней, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В 2021 году пожарная охрана Севастополя отмечает своё 146-летие.

ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ СЕВАСТОПОЛЯ

У истоков

В начале XIX века население Севастополя (вместе с военным гарнизоном) составляло не более 30 000 человек. В то время функции пожарных в городе выполняли матросы и солдаты, не пригодные к строевой службе. Разумеется, такие огнеборцы не могли в полном объёме выполнять поставленные перед ними задачи. К тому же они в основном обслуживали корабли и формирования Черноморского флота. Простому населению чаще всего приходилось сражаться с огнём своими силами, потому даже изначально небольшие пожары нередко влекли за собой человеческие жертвы и значительные материальные потери.

Конечно, Севастополь, построенный из инкерманского камня, горел реже других городов Российской империи. Но вовсе без крупных пожаров обойтись не могло. Так, в 1839 году вспыхнули канатные и мачтовые склады Черноморского флота, а в конце 1844-го полностью сгорело здание Морской библиотеки вместе со всем книжным фондом. Эти трагические события способствовали появлению в городе штатных пожарных.

Огнеборцы-добровольцы

Предшественницей профессиональной пожарной охраны города стала добровольная пожарная дружина, созданная 2 августа 1875 года. Эта дата стала официальной отправной точкой в летописи пожарной охраны Севастополя. Именно тогда в Севастополе были открыты первое пожарное депо в центре города и пожарная каланча на Центральном городском холме. Сигналы о начале пожара с каланчи подавались голосом, колоколом, флажками, а в ночное время ещё и зажжёнными фонарями.

Пожарными-дружинниками были выходцы из простого люда: сапожники, каменщики, плотники и другие. Круг их повседневных задач охватывал не только дежурство в пожарном депо и борьбу с огнём, но и вывоз мусора за черту города, отлов бродячих собак. И выполнять свою работу как добровольцам им приходилось почти даром.

Подспорьем в работе добровольной пожарной дружины были городские колодцы и водопроводы. Но в основном для тушения пожаров в те времена воду привозили из Чёрной речки, а нередко применяли и морскую.

Профессиональная команда

Поначалу у севастопольских огнеборцев не было специальной техники, использовались пожарные обозы: несколько телег, обычно 4, запряжённые лошадьми. Первый ход – конно-бочковой (телега с лошадьми, везущая бочку с водой, позади которой находился насос). Второй ход – багорный (возил багры, топоры, лопаты, ломы, вёдра). Третий – рукавный ход (доставляющий рукава). На последней телеге размещался личный состав, который и приводил в действие перечисленный инвентарь для тушения пожара.

Как происходили выезды на пожар, вспоминал в своих мемуарах огнеборец Никита Жуков: «В ослепительно начищенных касках смелая, горячая, способная на любые подвиги команда была неотразимо прекрасной. С лестницей, топорами и баграми, с особым шиком, едва держась одной рукой за поручни, стояли пожарные. Грохоча, телеги уносились вдаль, похожие на колесницы римских гладиаторов».

Но будни покорителей огненной стихии – это не только романтика, но ещё и тяжёлый труд, серьёзный риск. Сама жизнь требовала на базе добровольной пожарной дружины создать профессиональную команду. И это произошло в 1912 году, при полицейском участке.

В отличие от члена добровольной пожарной дружины, простой пожарный получал за свою опасную работу плату: 20 рублей в месяц. Это не так уж и мало, если учесть цены того времени. Но и сами услуги севастопольских огнеборцев в то время были платными: только выезд их на пожар обходился погорельцам в 7 рублей 15 копеек, причём с того, кто не производил оплату, взыскивали штраф.

В минуту несчастья пожарный был для людей первым и главным защитником. Он должен был оправдывать возложенные на него надежды, рискуя собственной жизнью, пренебрегая опасностью. А близость опасности ощущалась отчётливо. Из описания будней огнеборцев в 1916 году, опубликованного в газете «Вольный юг»: «Пожарные служители работали, окружённые со всех сторон огнём. На многих из них загоралась одежда. Они окатывали друг друга водой, чтобы потушить загоревшееся платье, и продолжали работать».

Испытания на прочность

В годы Гражданской войны пожарные команды работали уже почти во всех районах Севастополя. В дни оккупации города немцами и французами, в 1918–1919 годах, тушение пожаров производили обозы интервентов. Старались исполнять свои обязанности и команды из бывших севастопольских пожарных.

В ноябре 1920 года после разгрома в Крыму белогвардейских войск Врангеля газета «Известия революционного комитета» сообщила следующие факты: «Началось восстановление Советской власти… Образовалась пожарная команда во главе с товарищем Самодуркиным».

В первые годы советской власти в сфере пожаротушения и организации работы огнеборцев РСФСР имелось немало нарушений. Тем не менее со своей работой пожарные справлялись на высоком уровне.

Развитие и становление

В 1927 году в молодой Стране Советов был создан Государственный пожарный надзор. Тогда же в Крыму произошло землетрясение, которое не обошло стороной и Севастополь. По улице Карла Маркса (ныне это Большая Морская) подземные толчки вызвали замыкание электропроводки, произошло возгорание целого квартала. Но доблестные пожарные побороли огненную стихию, тем самым предотвратив уничтожение пламенем центра города. Это удалось им в том числе благодаря улучшенному техническому оснащению.

Первый пожарный автомобиль в Севастополе появился на вооружении главной пожарной команды в 1923 году – он был немецкого производства и считался настоящей гордостью местных огнеборцев.

До 1927 года городские пожарные использовали автотехнику в основном зарубежного производства. Но в конце 20-х годов начала поступать отечественная – например, АМО-Ф-15 и АМО-7.

В начале 30-х севастопольская пожарная охрана имела уже девять отечественных пожарных автомобилей, у которых была значительно увеличена мощность автонасосов. Усовершенствовали и другую технику, экипировку: водозащитную, газодымозащитную, аппараты связи, освещения.

В 1932 году была сформирована пожарная команда морского порта. Своя пожарная команда действовала и при Севастопольском морском заводе, где активно шли ремонт и строительство кораблей.

К началу Великой Отечественной войны полностью была сформирована пожарная охрана города Севастополя, которая состояла из одной военизированной и пяти специальных пожарных команд.

В годы Великой Отечественной войны

В 1941 году на Севастополь градом обрушились бомбы – наш город подвергся немецким налётам одним из первых в стране. Наряду с обычными авиабомбами – особенно у входа в бухты города – враг оставлял и донные мины с «секретами».

В начале осады у севастопольских пожарных не было опыта ликвидации возгораний, вызванных зажигательными бомбами. В городе вспыхивало несколько пожаров в сутки. Помощь огнеборцам оказывали добровольцы Местной противовоздушной обороны. К концу осени 1941-го севастопольский отряд МПВО включал более 150-ти групп, а общая численность его членов превышала 5 000. Они вместе с пожарными занимались тушением возгораний, наблюдением, оповещением, расчисткой завалов, оказанием медицинской помощи. От того, насколько быстро они, дежуря на крышах домов, погасят или сбросят вниз «бомбы-зажигалки», зависело количество пожаров.

В невероятно тяжёлых условиях – под взрывами вражеских бомб и снарядов – шли на выполнение задач все защитники Севастополя. В их числе и пожарные. Они получали ранения, теряли технику и товарищей.

В летописи пожарной охраны Севастополя того времени немало героических страниц. Выстраивая факты один за другим, можно увидеть не просто даты и события – за ними судьбы и подвиги.

Газеты писали о том времени:

Декабрь 1941 года. К Графской пристани пришвартовался с боеприпасами и продовольствием транспорт. На пристани упал крупнокалиберный снаряд. Всё вспыхнуло. Огонь перебрался на транспорт. По проспекту Нахимова уже мчались пожарные автомобили. Люди по цепочке передавали ящики с драгоценным грузом на ту часть пристани, где не было пламени. Падали один за одним фугасные и зажигательные снаряды. Огонь осветил центр города. В это время одна группа пожарных спасала от огня транспорт, который в любую минуту мог взлететь на воздух, а другая, стоя по грудь в воде – передавала на берег боеприпасы. Первыми вошли в ледяную воду бойцы второй пожарной части: Сточенко, Гусаков, Хоменко, Деревянников. Огонь обжёг Гусакову руки. Но он шёл по каменистому дну, превозмогая боль, нёс ящики с гранатами. Гусаков не оставил работу, пока не выполнил поставленную задачу.

25 июня 1942 года немецкий снаряд обрушился на здание всемирно известного севастопольского музея – Панорамы, взрывом разбило купол, возник пожар. Спасать легендарное полотно Франца Рубо размерами 115 на 14 метров бросились краснофлотцы и мирные жители. Подобраться к самым высоким его частям до приезда пожарных не представлялось возможным.

Вспоминает дочь пожарного Ивана Пахомова Людмила:

Но так как пожарные знали своё дело, они чётко устремились при помощи пожарных лестниц наверх, срывали полотно, а внизу уже люди по ступенечкам, как могли, тоже срывали. Приходилось работать топорами, молотками, баграми.

Всего удалось снять и вынести 86 частей полотна. Но враг продолжал поливать Исторический бульвар и саму Панораму огнём. Рискуя жизнью, Иван Пахомов вместе с товарищем Петром Пащенко погрузили в кузовы полуторок культурную ценность. Автомобили сорвались с места и направились в сторону Камышовой бухты.

Бывший водитель первой пожарной части В. Винниченко рассказывал:

Огромные куски полотна вырвали из огня, упаковали в мягкие тюки и отправили в эвакуацию на лидере эсминцев – «Ташкенте». Полотно было спасено и после войны вернулось в Севастополь.

Великая Отечественная война для местных пожарных была проверкой на готовность к подвигу. Неслучайно на Мемориале защитникам города 1941–1942 годов на Площади Нахимова в списках участников обороны Севастополя золотыми буквами вписаны имена сотрудников пожарной охраны. Большинство из них были удостоены боевых наград – к примеру, Орденов Красной Звезды – за нелёгкий и самоотверженный труд. Тогда со страниц газеты «Правда» советским людям сообщалось:

Много подвигов самоотвержения проявили бойцы огненного фронта, они сражались на совесть… Они молча хоронили убитых собратьев, перевязывали раненых, не зная отдыха, работали день и ночь.

На страже мирного города

После войны Севастополь лежал в руинах. Одними из первых к его восстановлению приступили вновь созданные на прежних местах пожарные команды, а также члены ДПО. И уже в начале 50-х годов ХХ века город предстал обновлённым – ещё краше, чем его помнили старожилы.

В 1945 году начальником пожарной охраны Севастополя стал Степан Жуков, который начал свою службу ещё в первые годы ХХ века простым пожарным в Одессе. Степан Иванович не только стоял у истоков послевоенного воссоздания пожарного ведомства в нашем городе – его усилиями сформирован ценнейший фотоархив. Снимки, отражающие служебные будни огнеборцев разных городов Российской империи, а потом и Советского Союза, Жуков собирал всю жизнь. Так появился уникальный альбом. Первые фотокарточки, вклеенные в него, датированы 1905 годом.

В 70-80-е годы обновлялась материально-техническая база: вооружение подразделений совершенствовалось, строились новые гаражи для пожарного транспорта, было возведено здание Клуба пожарной охраны.

В апреле 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, боевые подразделения из Севастополя участвовали в ликвидации последствий происшествия. Работы продолжались не один год.

Из воспоминаний старшего инженера ОВПО А. Кириллова:

Первое впечатление по прибытии в Чернобыль было двойственное: интересно и страшновато из-за незнания обстановки. Недалеко от АЭС стоял сосновый лес, рыжий из-за сильной радиации… Основная задача на АЭС – это недопущение пожаров и тушение с минимальным ущербом. Ведь одновременно на станции было около 100 точек огневых работ. Поэтому мы все время находились в движении, и пожарные машины находились, так сказать, на «товсь». На АЭС мы ходили с ДП-5. В отдельных местах этот прибор, бывало, показывал более 10-ти рентген. Посещал один раз город Припять. Во дворе нашего штаба был сад. Выпал снег, и на яблонях вместе со снегом висели красные яблоки. Вообще и красиво было, и в то же время жутковато.

Севастопольские огнеборцы тушили пожары на самой атомной станции и в её секторах, на объектах Чернобыля, устраняли лесные и торфяные возгорания. При запуске первого энергоблока и подготовке к работе второго произошёл аварийный выброс водорода. Пожарные сделали всё, чтобы снова не допустить трагедии. Всего из числа лиц, которые проходили и проходят службу в подразделениях государственной пожарной охраны и МЧС Севастополя, 78 человек участвовали в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

В 90-е годы огнеборцы Севастополя по-прежнему ликвидировали пожары своевременно и профессионально. Количество выездов в среднем за год достигло полутора тысяч. Спасали на пожарах ежегодно до 70-ти человек.

Одним из самых крупных и непростых на то время стал пожар на территории севастопольского производственного объединения «Маяк». Он случился в декабре 1995 года.

Вспоминает подполковник внутренней службы в отставке Александр Сергеевич Терещенко:

На тот момент я занимал должность начальника СГПЧ-10. После получения сообщения о пожаре на заводе я вместе с личным составом дежурного караула выехал на автолестнице к месту вызова. По прибытии увидел густой чёрный дым, идущий из окон 4-го этажа административно-бытового корпуса. В одном из раскрытых окон заметил задыхающегося от едкого дыма мужчину, который собирался прыгнуть вниз. Мгновенно оценив обстановку, дал команду командиру отделения на установку автолестницы в сторону терпящего бедствие человека. Постарался успокоить мужчину словами, рванул по лестнице вверх и быстро оказал ему помощь, сопроводив до земли. Затем автолестницу направил к главному входу для подачи пожарного ствола на тушение пожара и подтвердил повышенный номер вызова пожарных подразделений. Через несколько минут услышал чьи-то крики о помощи. Оказалось, что на балконах четвёртого этажа восемь женщин отрезаны от путей эвакуации едким дымом. К месту пожара прибыл дежурный караул СГПЧ-1. Были установлены две трёхколенные выдвижные лестницы, поднявшись по которым, пожарные помогли работницам спуститься вниз, страхуя их при помощи спасательных верёвок. Так, благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных были спасены девять работников завода. К счастью, никто из них не был травмирован. Через полчаса был ликвидирован и сложный пожар.

В 2004 году в Севастополе под крылом одного ведомства – МЧС – пожарная охрана объединилась со штабом гражданской обороны и другими аварийно-спасательными подразделениями.

Новейшая история

В 2014 году в дни Русской весны севастопольские спасатели выполняли задачи по обеспечению городских массовых митингов, шествий и собраний, следили за обстановкой на участках проведения Референдума об определении статуса Севастополя и Крыма.

В марте 2014-го, когда Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, на базе уже существующего ведомства было создано Главное Управление МЧС России по городу Севастополю.

Так началась новейшая история пожарно-спасательной службы Севастополя, занявшей своё место в общей системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Уже в марте-апреле 2014 года на вооружение начала поступать современная спецтехника – только в первой партии было более 50-ти единиц. В течение года ведомство получило пожарные автомобили на базе КамАЗа, автолестницу с высотой подъёма 52 метра, коленчатый автоподъёмник АКП-50, штабной автомобиль, мотоциклы, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты, мобильный водолазный комплекс и подводный буксировщик, дыхательные аппараты, гидравлические аварийно-спасательные инструменты, комплекс «Маяк спасателя», пожарные стволы и рукава, спасательные жилеты и другое снаряжение. В числе прочего были переданы портативные источники аварийного освещения – «световые башни», которые активно использовались во время энергоблокады Крыма в 2015 году.

В те непростые дни в обеспечении жизнедеятельности города участвовали 109 единиц техники и 351 человек личного состава МЧС. Переносными электрогенераторами были обеспечены основные объекты инфраструктуры города, в первую очередь – медицинские и образовательные учреждения. Тогда же срочно потребовалась помощь 11-летнему мальчику: ему нужна была круглосуточная вентиляция лёгких посредством медоборудования. Спасатели связались с представителями завода-изготовителя, уточнили характеристики прибора, способ подключения к нему электрогенератора, который доставили на квартиру семьи в считанные часы.

Начиная с 2014 года личный состав чрезвычайного ведомства активно был задействован в организации и проведении массовых городских мероприятий, в том числе – праздничных событий в честь 70-й и 75-й годовщин Великой Победы и 235-летия со дня основания Севастополя.

Многие спасатели в этот период проявили высокий профессионализм и гражданскую сознательность, за что получили внеочередные специальные звания, а также награды, среди которых медали «За возращение Крыма», «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За спасение погибающих на водах».

В 2015 году в севастопольской общеобразовательной школе № 60 им. Героя Советского Союза В. С. Пилипенко начали вести подготовку кадет МЧС.

С 2019 года Главное управление МЧС России по городу Севастополю возглавляет генерал-майор внутренней службы Дмитрий Козлов.

Основные черты, если говорить о специфике нашего региона – это, конечно, большой туристический поток, морской отдых, горнолесная местность, наличие на территории объектов и кораблей Черноморского флота, а также значительное число случаев обнаружения взрывоопасных предметов. В годы Великой Отечественной войны на территории Севастополя шли ожесточённые бои. Героические оборона и освобождение города навсегда вошли в историю. Но в недрах и на морском дне война оставила грозное напоминание о себе: ежегодно в регионе сотнями находят боеприпасы различного калибра, – рассказывает начальник ведомства Дмитрий Козлов. – Некоторые из них транспортируются на специальный полигон для последующего уничтожения, но есть и те, что в силу особенностей конструкции и состояния взрывателей приходится ликвидировать на месте. И тут нельзя не отметить успешную операцию, которую пиротехники нашего Специализированного отряда провели в декабре 2019 года – прямо в День спасателя. Бомба немецкого производства весом 250 килограммов была тогда обнаружена в ходе земляных работ в самом центре города, у знаменитого памятника Солдату и Матросу. Территорию оцепили, провели оповещение граждан, временно эвакуировали из опасной зоны жильцов ближайших домов. Опасная находка была уничтожена, никто не пострадал, ущерба городским достопримечательностям не нанесено. Всё это – благодаря точным расчётам и инженерно-техническим решениям, а также качественно организованной межведомственной работе.

О прочном межведомственном сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности не раз положительно отзывался и Губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

Сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю систематически демонстрируют высокую компетентность в сфере пожаротушения и ликвидации последствий происшествий различного характера. Большой упор делается на взаимодействие сил Севастопольской территориальной подсистемы РСЧС. В частности, можно привести пример: в мае 2020 года в центре города, на улице Большая Морская, загорелась крыша трёхэтажного дома. Среагировали очень оперативно все силы РСЧС – 49 человек и 18 единиц техники. Было эвакуировано 23 человека, включая 8 детей. Правительство Севастополя предоставило два автобуса, чтобы эвакуированные могли переждать время тушения пожара. Потушили огонь быстро, потом кропотливо проливали перекрытия, разбирали чердачное помещение. Все сработали очень аккуратно и профессионально. Хотелось бы выразить благодарность пожарным МЧС за упорный, самоотверженный труд!

К слову, севастопольским сотрудникам МЧС доводилось спасать не только жизни людей: неоднократно из огня и дыма выносили кошек и собак, в мае 2019 года пожарные подразделения эвакуировали двоих дельфинов из Дельфинария в Арт-Бухте, крыша которого загорелась. В 2021 году в ходе тушения пожара по проспекту Октябрьской революции из охваченной пламенем квартиры огнеборцы вынесли на свежий воздух черепаху.

За 7 лет, которые прошли с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией и вхождения городского чрезвычайного ведомства в структуру МЧС России, севастопольские спасатели:

совершили свыше 22 000 выездов по сигналу «тревога»;

ликвидировали более 11 000 пожаров;

спасли более 1 000 человеческих жизней, оказывая помощь пострадавшим от огня и дыма, попавшим в беду на водных объектах, в горной и лесной местности, в ДТП;

уничтожили без малого 23 000 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сегодня Главное управление МЧС России по городу Севастополю тесно сотрудничает с органами государственной власти и организациями города. Плечом к плечу спасатели работают с пожарными командами Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя, Севастопольского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Черноморского флота, Севастопольского лесоохотничьего хозяйства, с Департаментом общественной безопасности города и всеми подразделениями территориальной подсистемы РСЧС. В борьбе с природными пожарами помощь огнеборцам ведомства с готовностью оказывают представители казачества. Тесное взаимодействие налажено с региональными отделениями ВОСВОД, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и другими волонтёрскими организациями.

Сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю с гордостью смотрят в прошлое, с готовностью выполняют все насущные задачи настоящего и с уверенностью движутся к будущим свершениям и достижениям. Современные технологии и новаторские подходы неминуемо проникают во все сферы жизни, в пожарное дело в том числе. Но в фундаменте всё же остаются традиции и постулаты, которые ковались веками, которые прошли проверку пламенем и временем. Пожарные, пиротехники, водолазы, горноспасатели и другие специалисты МЧС России по городу Севастополю в любое время суток готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Верность профессии и призванию, нравственным ценностям и историческому наследию – это вопросы чести и негласные законы, они всегда в приоритете для сотрудников севастопольского чрезвычайного ведомства.