Пожары субботы в Севастополе — хроника дня

Хроника пожаров в Севастополе за субботу — 28 сентября — такова:
- сообщение о пожаре на территории отеля в районе трассы Ялта-Севастополь поступило в Главное управление МЧС России по городу Севастополю в 13 часов 7 минут. К месту сразу же выдвинулись силы МЧС России. Прибыв к месту, огнеборцы установили, что горит отдельностоящая баня, также огонь охватил растительность возле неё. На тушение сразу же подали стволы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Обошлось без жертв. Полностью возгорание ликвидировали в 17 часов 48 минут. Его причины устанавливаются. От МЧС России задействовались 13 специалистов и 4 единицы техники, также работали другие экстренные службы.
- ещё один пожар произошёл на балконе пятого этажа в одном из домов по улице Острякова. Сообщение поступило в 15:37. Огнеборцы быстро прибыли к месту и подали на тушение стволы. Пожар площадью 20 квадратных метров потушили за полчаса. Погибших, пострадавших нет. Четверых человек из соседних задымлённых квартир спасли с использованием устройств защиты органов дыхания и зрения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
- вызов на территорию гаражного кооператива «Спутник-1» в районе улицы Астраханская поступил в 18 часов, 22 минуты. Прибыв к месту, огнеборцы МЧС России установили: из одного гаража идёт дым, двери закрыты изнутри. Вскрыв замок, подали на тушение огня ствол. К сожалению, внутри обнаружили погибшую женщину. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, его быстро потушили. Горели вещи и мебель. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
источник: ГУ МЧС России в Севастополе
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе