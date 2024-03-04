Пожары в Бахчисарайском и Симферопольском районах — хроника происшествий

2 марта в 22:49 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в с. Залесное (Бахчисарайский р-н). Требуется помощь спасателей. К месту происшествия был направлен дежурный состав ПЧ с. Красный Мак ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.
По прибытии выяснилось, что горит отдельно стоящая хозяйственная постройка. Существует угроза перехода огня на жилой дом. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение 40 минут пожар был полностью локализован и ликвидирован на площади 15 кв.м. Благодаря оперативной работе сотрудников пожарной охраны удалось отбить дом от огня. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Ещё один пожар в начале марта произошёл в с. Пролетное.
По прибытии огнеборцы выяснили, что горит неэксплуатируемое строение. Сотрудники МЧС проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение 1 часа 10 минут пожар был ликвидирован. Площадь его составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали происшествия специалисты.
МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
- во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
- не бросайте горящие спички и окурки.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по номеру телефона «112». Берегите себя и своих близких!
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