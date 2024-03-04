Пожары в Бахчисарайском и Симферопольском районах — хроника происшествий

По прибытии выяснилось, что горит отдельно стоящая хозяйственная постройка. Существует угроза перехода огня на жилой дом. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение 40 минут пожар был полностью локализован и ликвидирован на площади 15 кв.м. Благодаря оперативной работе сотрудников пожарной охраны удалось отбить дом от огня. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Ещё один пожар в начале марта произошёл в с. Пролетное.

По прибытии огнеборцы выяснили, что горит неэксплуатируемое строение. Сотрудники МЧС проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение 1 часа 10 минут пожар был ликвидирован. Площадь его составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали происшествия специалисты. МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности: Узнайте больше: Гастарбайтеры в Керчи нашли вариант легкого заработка – промышляли разбоем

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по номеру телефона «112». Берегите себя и своих близких!