Пожары в крымских селах – горят дома

Накануне вечером (в 18:07) оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Колодезное Красногвардейского района.

К месту немедленно выехало дежурное подразделение ПЧ 124 с. Пятихатка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и 1 единицы техники совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии стало известно, что горит одноэтажный жилой дом на двух хозяев. В первую очередь огнеборцы провели предварительную разведку и обнаружив охваченный огнем газовый баллон, вынесли его в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва. Обнаружив очаг, пожарные оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, — сообщили в МЧС РК.

Пожар был локализован и ликвидирован в течение 3 часов. При этом значительное время заняли разбор и проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания. В результате, огнем уничтожены кровля, часть дома и личные вещи на площади 200 кв. метров. Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной возникновения пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления. Окончательную версию установят эксперты.

Через полтора часа, в 19:49, на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о пожаре в пгт. Багерово Ленинского района. Там также загорелся одноэтажный жилой дом. К счастью, на момент прибытия пожарных, людей в здании не было.

Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Сильный ветер осложнял работу огнеборцев. В результате, пожар был локализован и ликвидирован в течение часа. Площадь составила 25 кв. метров. Огнем уничтожена часть кровли и комната и предметы обихода. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — отметили в МЧС РК.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 12 пожаров. Из них 7 — в жилом секторе.