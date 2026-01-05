Прямо сейчас:
Пожары в Крыму на новогодние праздники: спасены пять человек
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

11:30 05.01.2026

Пять человек спасены на пожарах в Крыму в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

В наступившем году в Крыму зарегистрировано 24 пожара. Причины остаются неизменными – большая часть произошла из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за использования неисправного электрооборудования. Подразделениями МЧС России были спасены уже пять человек, — сказано в сообщении.

При этом возгораний из-за новогодних украшений и иллюминаций не допущено, добавили спасатели.

Однако в МЧС отмечают рост числа пожаров – за аналогичный период прошлого года в республике было зафиксировано 14 возгораний.

Кроме того, в горно-лесной местности Крыма было зарегистрировано одно происшествие, где был спасен один человек.

Происшествий на воде не зарегистрировано.

источник: РИА Новости Крым 

