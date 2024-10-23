Пожилой грибник заблудился в окрестностях Симферополя. Спасатели пришли на помощь вовремя

Грибники, внимание! В сезон «тихой охоты», не забывай о правилах безопасности, чтобы не попасть в подобную историю. Накануне мужчина заблудился в окрестностях Симферополя, близ села Лозовое. Вроде бы и совсем рядом с населенным пунктом, но… пожилой человек рисковал остаться в лесу ночью, когда температура воздуха снижается до +4-5 С.

История закончилась благополучно. Спасатели части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК оперативно выехали на поиски и обнаружили грибника в районе Симферопольского водохранилища. В медицинской помощи он не нуждался.

Отнюдь не лишние советы! Перед тем, как выходить на «тихую охоту», в лес:

зарегистрируйте свой примерный маршрут на сайте

наденьте яркую и светоотражающую одежду;

возьмите с собой воду и «перекус»;

не лишним может оказаться и фонарик со свистком;

перед походом зарядите телефон.

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