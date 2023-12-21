Пожилой житель Симферополя распознал мошенников, а его сын помог полицейским задержать их курьера

В полицию Симферополя обратился 84-летний местный житель. Он рассказал, что ему поступил звонок от якобы сотрудника МВД. Звонивший сообщил, что сын мужчины является виновником ДТП, и потребовал 800 тысяч рублей для возмещения морального и материального ущерба пострадавшей стороне. Деньги нужно было передать приехавшему курьеру.

Пенсионер вначале испугался за родного человека и согласился на условия собеседника. Однако, оценив ситуацию, перезвонил сыну, который сообщил, что в аварию не попадал, и добавил, что сейчас приедет. Подходя к квартире родителя, мужчина увидел, что из жилища выбегает парень. Он схватил его и удерживал до приезда полиции.

Задержанным оказался 18-летний уроженец Джанкойского района, который приехал в столицу полуострова для обучения в одном из колледжей. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что криминальный заработок нашёл в одной из групп популярной социальной сети. Там же с ним связался куратор, который разъяснил, что ему необходимо приезжать на указанные адреса, забирать денежные средства и перечислять их по определённым реквизитам, оставляя себе 10 % от суммы в качестве вознаграждения, — сообщили в МВД по РК.

Следователем СУ УМВД России по г. Симферополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 («покушение на преступление»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»).