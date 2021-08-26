Пожилых крымчан призывают вакцинироваться от коронавируса

Крымчанам пожилого и старческого возраста крайне важно пройти вакцинацию от коронавируса, поскольку данная категория населения является группой высокого риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный специалист по гериатрии министерства здравоохранения РК Игорь Лукьянов.

Согласно статистическим данным, на долю пациентов 65 лет и старше в мире приходится большинство случаев смертей от COVID-19. Особо опасным фактором для здоровья и жизни пожилых граждан является возможность заражения от молодых людей, у которых заболевание проходит в бессимптомной форме.

Единственным надежным способом предотвратить тяжелое течение заболевания, а также снизить риск заражения является вакцинация. Для иммунизации граждан старше 60 лет используются препараты «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, эксперты разрешили также применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению препарата, — отметил Игорь Лукьянов.

Главный крымский гериатр подчеркивает, что перед процедурой все граждане заполняют анкету пациента, которая позволяет медицинским работникам оценить наличие у пациента установленных противопоказаний. Вместе с тем желающие вакцинироваться, проходят осмотр врача. Лица, имеющие хронические заболевания, могут дополнительно проконсультироваться со своим лечащим, либо участковым врачом о пользе и рисках вакцинации, взвешивая последствия заболевания COVID-19 для пожилого пациента и доступную информацию о безопасности вакцин.