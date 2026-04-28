Пожилым жителям Севастополя помогают на дому социальные работники

В Севастополе продолжается работа по поддержке граждан старшего поколения и маломобильных жителей. Специалисты Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания оказывают комплексную помощь тем, кто в силу возраста или состояния здоровья уже не может самостоятельно справляться с бытовыми трудностями.

Социальные работники приходят на помощь в самых разных ситуациях: в перечень услуг входит покупка и доставка продуктов и медикаментов, помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, приготовление пищи и поддержание чистоты в доме.

Одна из социальных работников центра, Нина Масленникова, считает, что помогать людям — это дело, близкое ей по духу. Коллеги и подопечные знают ее как выносливую, ответственную и при этом очень скромную девушку, для которой нет легких рабочих будней, но всегда есть множество обязанностей, дел и забот.

Самое страшное для пожилого или маломобильного человека, особенно ограниченного в самообслуживании и передвижении, — это одиночество. Самым главным в своей работе считаю умение найти общий язык с бабушками и дедушками — простой, дружеский, человеческий, — отметила социальный работник.

С наступлением весны Нина Масленникова разработала свою специальную методику по продлению физического и социального долголетия пожилых граждан. Она составила маршруты скандинавской ходьбы с учетом рельефа местности и доступности парковых зон, а теперь организует пешие прогулки в группах до пяти человек.

По отзывам подопечных, такие групповые занятия помогают улучшить координацию, снизить артериальное давление и значительно улучшить общее самочувствие. То, что начиналось как личная инициатива социального работника, уже доказало свою эффективность.

Обратиться с заявлением о предоставлении услуг на дому можно в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания по адресу: ул. Хрусталева, д. 27. Телефоны: 55-06-96, 55-58-24. Режим работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Подробная информация — на сайте учреждения.

Напомним, в Севастопольском городском комплектном центре социального обслуживания пенсионеры могут бесплатно и с пользой провести досуг. Помимо скандинавской ходьбы, для них проходят занятия по настольным играм и психологии. Узнать, какие активности доступны для пожилых граждан, можно по адресу: ул. Хрусталева, 27. Получить консультацию можно по телефонам: 44-36-62, +7 (978) 933-53-49. Режим работы: понедельник–четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Семья».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя