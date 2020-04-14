Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Пожить на пенсию… В Севастополе внучка ограбила бабушку

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инцидент в Севастополе: знакомая "увела" у горожанки с банковской карты деньги

Пожить на пенсию… В Севастополе внучка ограбила бабушку

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:24 14.04.2020

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратилась 81-летняя жительница города.

Пожилая женщина сообщила, что у неё с пенсионной банковской карты были похищены деньги в размере 126000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства происшествия, установили личность злоумышленницы и задержали её. Оказалось, совершила хищение 24-летняя внучка пострадавшей. Установлено, что девушка, навещая бабушку дома, незаметно похитила её пенсионную банковскую карту, затем обналичила её в ближайшем банкомате. Заявительница, обнаружив пропажу, сразу же заявила в полицию. Девушка призналась в содеянном. Незаконные действия нарушительницы также зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в банкомате, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Пожить на пенсию... В Севастополе внучка ограбила бабушку

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.