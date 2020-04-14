Пожить на пенсию... В Севастополе внучка ограбила бабушку

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратилась 81-летняя жительница города.

Пожилая женщина сообщила, что у неё с пенсионной банковской карты были похищены деньги в размере 126000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства происшествия, установили личность злоумышленницы и задержали её. Оказалось, совершила хищение 24-летняя внучка пострадавшей. Установлено, что девушка, навещая бабушку дома, незаметно похитила её пенсионную банковскую карту, затем обналичила её в ближайшем банкомате. Заявительница, обнаружив пропажу, сразу же заявила в полицию. Девушка призналась в содеянном. Незаконные действия нарушительницы также зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в банкомате, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.