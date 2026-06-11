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Новости Республики
"Практически уничтожено внутри": Панораму "Оборона Севастополя" не успели открыть после реставрации
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

«Практически уничтожено внутри»: Панораму «Оборона Севастополя» не успели открыть после реставрации

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:47 11.06.2026

Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» должны были в скором времени открыть после реставрации. Однако после удара БПЛА здание практически полностью уничтожено внутри. Об этом заявила зампредседателя Комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре, председатель Совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Севастополе Екатерина Алтабаева в ходе научно-практической конференции «Память под огнем».

По словам Алтабаевой, здание Панорамы сохранилось внешне, но внутри здание уничтожено практически полностью. Объект культурного наследия горел 28 часов, было много очагов пожара. В тушении принимали участие не менее 100 сотрудников МЧС.

Температура горения была столь высокой, что пожарные более 10 минут в специальном обмундировании находиться внутри не могли, — рассказала председатель Совета отделения РИО в Севастополе.

Она подчеркнула, реставраторы и сотрудники музея со слезами на глазах пытались что-то сделать, чтобы спасти полотно панорамы. Последствия пожара столь серьезные, что придется восстанавливать все полностью.

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Сенатор выразила уверенность в том, что будет сделано все необходимое для восстановления панорамы.

У нас сохранились подлинные фрагменты панорамы художника-баталиста Франца Рубо, которые были в свое время сначала законсервированы, а потом реставрированы в 40-50-х годах, и у нас сегодня будет открыта выставка некоторых фрагментов этого шедевра. Для севастопольцев очень важно понять, что трагедия очень серьезная, но мы совершенно точно не сдадимся, мы сделаем все для того, чтобы панорама жила, — сказала председатель Совета отделения РИО в Севастополе.

источник: РИА Новости Крым
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