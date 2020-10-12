«Права человека» в Крыму и «крымскотатарский вопрос»: двойные стандарты и отсутствие логики

ООН обнародовала очередной доклад «о соблюдении прав человека в Крыму». В нем набор стандартных обвинений в «ограничении прав и свобод», «жестоком обращении», «исчезновениях» и «принудительной депортации». Есть и новенькое: «ограничение доступа к медицинским услугам арестованных», «снос частных домов крымских татар без компенсации владельцам». Последние два тезиса, вероятно, касаются весенней ситуации с коронавирусом и строительства трассы «Таврида». Они, как и «старые», не имеют под собой реальной почвы, а построены на домыслах и донесениях украинской стороны. Вот только в докладе – ни слова об водной блокаде Крыма этой же Украиной устроенной крымчанам.

О роли в этой блокаде «Меджлиса крымскотатарского народа», организации, запрещенной в РФ, но обосновавшейся на Украине, о противоречивости и непоследовательности действий официального Киева, вынуждающего страдать людей, свободу которых он якобы отстаивает – авторский материал Анвара Бибикова.

Неоднозначный крымскотатарский вопрос

В середине сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении семи крымских татар, обвиненных ранее в террористической деятельности. Адвокат Айдер Азаматов направил жалобу в Генпрокуратуру РФ в связи с «незаконными действиями сотрудников прокуратуры».

Участников организации «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена на территории РФ) осудили на сроки от 13 до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Идеология объединения близка к радикальным исламским движениям и, по мнению ряда экспертов, членство в ней может рассматриваться в качестве начального этапа вербовки граждан в экстремистские группировки. Деятельность «хизбов» запрещена в Германии, Турции и большинстве мусульманских стран.

Несмотря на крайне сомнительную репутацию организации, украинские и европейские СМИ активно освещали судебный процесс и выражали сочувствие задержанным. Журналисты и правозащитники сообщали о политизированном характере следствия и назвали суд «очередной попыткой Москвы оказать давление на национальное меньшинство Крымского полуострова».

Подобные задержания в Крыму всегда привлекают внимание украинской прессы. В Киеве внимательно следят за событиями, связанными с татарами, находящимися на полуострове. Украинские общественные организации регулярно заявляют о давлении на местные общины и попытках насильственной русификации крымских татар. Киев спонсирует деятельность «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а представители власти неоднократно вручали награды его активистам. Кроме того, активистам крымскотатарской общины всегда рады в различных провластных структурах Украины. Внутри украинского политикума сформировалось своеобразное «крымскотатарское лобби», которое якобы представляет интересы национального меньшинства.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова по национальности крымская татарка. Она активно действует на различных международных форумах, подогревает интерес мирового сообщества к «судьбе коренного населения полуострова». Дипломат не только содействовала включению вопроса о ситуации в Крыму в повестку очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года, но и заявила о намерении создать особую международную площадку по вопросам Крыма. Стоит отметить, что Джапарова обладает большим опытом работы со СМИ. Кроме того, она получила образование в Институте международных отношений Клингендаль в Нидерландах и имеет опыт общения с зарубежными политиками. Чиновница регулярно заявляет о притеснении крымских татар на полуострове, как правило, не ссылаясь на конкретные источники. Невозможно быть в курсе всех проблем в Республике, не появляясь там с 2014 года.

В Верховной раде интересы национального меньшинства представляет Ахтем Чийгоз. Народный депутат является автором законопроекта «О статусе крымскотатарского народа в Украине». Инициатива подразумевает закрепление статуса народа как «коренного» и была поддержана президентом Владимиром Зеленским. Закон позволит представителям национального меньшинства войти в органы власти по специальной квоте и участвовать в процессе принятия решений. По мнению ряда экспертов, подобные меры могут способствовать возвращению полуострова в состав Украины. Чийгоз также стал соавтором обращений в парламенты европейских стран по крымскому вопросу, где осудил «российскую оккупацию» и призвал законодателей противодействовать политике Москвы с помощью санкций.

Заявления заместителя министра Эмине Джапаровой и депутата Ахтема Чийгоза активно тиражируются в СМИ Украины и Европы. Однако реальной пользы самим крымским татарам, проживающим не в Киеве, а на полуострове, деятельность украинских политиков не приносит.

В качестве примера можно привести «водный вопрос», который помимо политического, имеет еще и гуманитарный аспект. Киев перекрыл подачу воды для полуострова по Северо-Крымскому каналу, чтобы ограничить ресурсы для «российских военных баз в Крыму». Председатель запрещенной в РФ, экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров открыто поддержал «гуманитарную блокаду», хотя позиция Киева по вопросу предоставления воды имеет наиболее разрушительные последствия именно для татар.

В то время как курортные районы побережья вполне способны справляться с сокращением водных ресурсов, недостаток пресной воды особенно остро ощущается в Бахчисарайском и Симферопольском районах Республики, где численность крымских татар составляет более 20%. Основой экономики этих территорий является сельское хозяйство, в котором преимущественно заняты представители крымскотатарского народа.

Не секрет, что именно аграрный сектор особенно болезненно переживает «гуманитарную блокаду». Днепровская вода не поступает в крымские водохранилища, поэтому аграрии поливают посевы водой из артезианских колодцев. Подобная практика приводит к снижению уровня грунтовых вод и засолению почв, что в перспективе может уменьшить их плодородность. Посевные площади также приходится сокращать. Отсюда – неизбежные проблемы и убытки, причина которых — бескомпромиссная позиция Киева и деятельность «татарского лобби» в украинских властных структурах.

На этом фоне, шум в украинских СМИ, а также ноты протеста и официальные заявления МИД о судебных процессах по делам над татарами в Крыму звучат, по меньшей мере, странно. Киев, как будто сознательно, игнорирует разрушительные последствия своей деятельности для крымскотатарского населения при решении своих политических задач, или же члены запрещенного меджлиса настолько давно не посещали полуостров, что окончательно потеряли связь с реальностью.

Так или иначе, когда в очередной раз заявления киевских политиков о необходимости защитить коренное население Крыма расходятся с действительностью, становится очевидным, что деятельность киевского «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная по суду на территории РФ экстремистская организация) направлена, скорее, на реализацию личных политических амбиций и освоение зарубежных грантов, чем на реальное улучшение положения соотечественников на полуострове.

Анвар Бибиков ( Twitter и ВК ).