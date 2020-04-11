Правила безопасности: как снизить риск заражения коронавирусом, идя за покупками в магазин

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, в период режима самоизоляции необходимо соблюдать меры предосторожности рекомендованные МЧС России. Так, согласно разработанным рекомендациям, чтобы защитить себя от вируса в магазине необходимо соблюдать простые правила безопасности, снижающие риск заражения коронавирусом: