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Правила безопасности: как снизить риск заражения коронавирусом, идя за покупками в магазин
иллюстрация: newstracker.ru

Правила безопасности: как снизить риск заражения коронавирусом, идя за покупками в магазин

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 19:40 11.04.2020

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, в период режима самоизоляции необходимо соблюдать меры предосторожности рекомендованные МЧС России. Так, согласно разработанным рекомендациям, чтобы защитить себя от вируса в магазине необходимо соблюдать простые правила безопасности, снижающие риск заражения коронавирусом:

  • идите за продуктами в то время, когда в магазине меньше всего посетителей. По возможности, соблюдайте от них дистанцию в 1 метр;
  • наденьте маску при входе в магазин. Следите за тем, чтобы не касаться рта или носа руками, которыми вы держались за корзину или тележку. Возьмите перчатки;
  • старайтесь оплачивать покупки картой или приложением на смартфоне. Это позволит сократить контакт с кассиром и избавит вас от прикосновений к купюрам;
  • вернувшись домой, вымойте руки и разберите покупки. Продукты в твердой упаковке – пластиковой, металлической или стеклянной – моются водой и мылом. Такая обработка легко смывает микробы;
  • ещё раз вымойте руки, а затем протрите кухонные поверхности, куда выкладывали продукты;
  • овощи и фрукты тщательно мойте. Зелень, помидоры  и огурцы замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно промыть под проточной водой. Можно использовать нейтральное моющее средство, которое после мытья следует тщательно смыть.

 

Правила безопасности: как снизить риск заражения коронавирусом, идя за покупками в магазин

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