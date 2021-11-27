Правильно подобранный кирпич – залог успеха в любом строительстве

Новые технологии и материалы, применяемые в строительстве, так и не потеснили кирпич с позиций самого распространенного и универсального стройматериала. Впрочем, время модернизировало и его. Сегодня это не просто обожженная формованная глина. Кирпич классифицируют по материалу изготовления и форме, назначению и специальным добавкам, наполнению и размерам. Самым же главным критерием (как и всегда) остается сочетание цены и качества.

Качественный кирпич по честной цене можно выбрать и приобрести на портале строительно-торговой компании (СТК) «Успех». Достаточно перейти по ссылке https://stk-uspeh.ru/katalog/kirpich, чтобы попасть не просто на страницу с каталогом стройматериалов, а получить исчерпывающую информацию по каждому виду, типу, назначению и особенностям применения кирпича. Для удобства выбора основные виды сортированы по кликабельным разделам:

силикатный кирпич,

печной (полнотелый),

рядовой кирпич,

шамотный,

зольный,

облицовочный,

кислотоупорный кирпич.

Переходя в эти разделы, можно сортировать предложения по цене и названию. Однако, чтобы не листать все страницы каталога, сравнивая те или иные характеристики, можно воспользоваться системой фильтров, облегчающих поиск. А именно – по:

бренду,

типоразмеру,

марке прочности,

виду,

материалу,

дополнительным параметрам (цвету, пустотности, поверхности).

Полученные результаты также можно сортировать по цене.

Для не слишком искушенных в строительстве клиентов здесь же на странице stk-uspeh.ru — исчерпывающая информация о применении кирпичей, лайфхаки и советы специалистов, ответы на распространенные вопросы. Обратите внимание на действующие акции и спецпредложения, а также на полезные при расчетах онлайн калькуляторы.

Соответствие ГОСТу – даже не обсуждается, ведь СТК «Успех» является официальным партнером ведущих отечественных производителей. Компания предлагает не только кирпич, но любые стройматериалы. Здесь ответственно и индивидуально относятся к запросам каждого клиента. Важно, что выбор и покупка кирпича не отнимут дополнительных сил и времени. Все – в режиме онлайн, на одном сайте, без багов и лишней рекламы. Есть вопросы? Поможет форма обратной связи. Консультации опытных менеджеров – бесплатные. В активе СТК «Успех» не только удобный сайт, а также профессионализм, годы работы на рынке стройматериалов, прямые поставки, высокое качество товара и удобная система оплаты. А самое главное, широкий ассортимент и разумные цены. Критерий «цена – качество», как и было сказано, остается главным во все времена.