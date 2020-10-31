Правильно подобранный тариф мобильной связи поможет больше общаться

Не позавидуешь среднестатистическому пользователю мобильной связи. Операторы предлагают разнообразные и выгодные тарифы (иногда «самые выгодные»), проводят акции, делают скидки, балуют «плюшками», завлекают рекламой.

Голова кругом, как уж тут разобраться, где правда, какой тариф позволит общаться дольше. Согласитесь, спешка не нужна: в рекламных обещаниях нужно разобраться и выбрать действительно выгодное предложение.

Поможет не потеряться в обилии информации и сделать правильный выбор портал SIM Traid. Достаточно перейти по ссылке sim-trade.ru/tariff/megafon/, чтобы начать знакомство с действующими тарифами Мегафон. Для удобства они разбиты на разделы:

Для общение в Москве и Московской области,

Для звонков в другие города,

Для поездок по России,

Для мобильных устройств,

Безлимитные тарифы,

Выгодные тарифы.

По каждому тарифу приводится необходимая информация, включающая:

абонплату,

количество минут в месяц,

зону действия,

число SMS,

данные по Интернету (чаще безлимитный, но есть тарифы с 20 Гб).

Важно, что на сайте не просто подается и суммируется информация, но и предоставляется возможность подключения в один клик. Заполните «корзину» и определитесь, как именно (и где именно) готовы получить заказ (стартовый пакет). Даже день в день. Все просто. Важно было без всякой спешки изучить предложения по каждому тарифу, а также действующие акции и сезонные предложения.

Отметим, что на сайте SIM Traid точно так же спокойно и вдумчиво можно изучить тарифы операторов MTS и Билайн. И это еще не все! Хотите красивый, легко запоминающийся номер? В разделе меню «Красивые номера» — огромный выбор таких. Поторопитесь, пока действует предложение, «купить за один рубль». Для тех, кому важно быть в курсе всех новинок мира мобильной связи, акций и спецпредложений, будет интересен новостной раздел сайта.

Для скрупулезных клиентов – раздел «Полезная информация для владельцев мобильного телефона». Здесь все нюансы и особенности оформления документации: от примера договора до отличительных черт безлимитных тарифов, от смены тарифов до переноса номера. Также на сайте sim-trade.ru немало полезной информации по мобильному Интернету и обустройству корпоративной связи. Купить корпоративный тариф здесь намного выгоднее.

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