Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Правильно подобранный тариф мобильной связи поможет больше общаться

crimeapress_news

Правильно подобранный тариф мобильной связи поможет больше общаться
фото: terimakasih0 (pixabay.com)

Правильно подобранный тариф мобильной связи поможет больше общаться

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 10:46 31.10.2020

Не позавидуешь среднестатистическому пользователю мобильной связи. Операторы предлагают разнообразные и выгодные тарифы (иногда «самые выгодные»), проводят акции, делают скидки, балуют «плюшками», завлекают рекламой.

Голова кругом, как уж тут разобраться, где правда, какой тариф позволит общаться дольше. Согласитесь, спешка не нужна: в рекламных обещаниях нужно разобраться и выбрать действительно выгодное предложение.

Поможет не потеряться в обилии информации и сделать правильный выбор портал SIM Traid. Достаточно перейти по ссылке sim-trade.ru/tariff/megafon/, чтобы начать знакомство с действующими тарифами Мегафон. Для удобства они разбиты на разделы:

  • Для общение в Москве и Московской области,
  • Для звонков в другие города,
  • Для поездок по России,
  • Для мобильных устройств,
  • Безлимитные тарифы,
  • Выгодные тарифы.
По каждому тарифу приводится необходимая информация, включающая:
  • абонплату,
  • количество минут в месяц,
  • зону действия,
  • число SMS,
  • данные по Интернету (чаще безлимитный, но есть тарифы с 20 Гб).

Важно, что на сайте не просто подается и суммируется информация, но и предоставляется возможность подключения в один клик. Заполните «корзину» и определитесь, как именно (и где именно) готовы получить заказ (стартовый пакет). Даже день в день. Все просто. Важно было без всякой спешки изучить предложения по каждому тарифу, а также действующие акции и сезонные предложения.

Отметим, что на сайте SIM Traid точно так же спокойно и вдумчиво можно изучить тарифы операторов MTS Правильно подобранный тариф мобильной связи поможет больше общатьсяи Билайн. И это еще не все! Хотите красивый, легко запоминающийся номер? В разделе меню «Красивые номера» — огромный выбор таких. Поторопитесь, пока действует предложение, «купить за один рубль». Для тех, кому важно быть в курсе всех новинок мира мобильной связи, акций и спецпредложений, будет интересен новостной раздел сайта.

Для скрупулезных клиентов – раздел «Полезная информация для владельцев мобильного телефона». Здесь все нюансы и особенности оформления документации: от примера договора до отличительных черт безлимитных тарифов, от смены тарифов до переноса номера. Также на сайте sim-trade.ru немало полезной информации по мобильному Интернету и обустройству корпоративной связи. Купить корпоративный тариф здесь намного выгоднее.

Остались сомнения? Посмотрите отзывы клиентов – реальных людей, воспользовавшихся онлайн-подключением к правильно подобранному тарифу.

Правильно подобранный тариф мобильной связи поможет больше общаться

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.