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Правительство договорилось с торговыми сетями о стабилизации цен

Правительство Крыма договорилось с торговыми сетями о стабилизации цен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:49 12.03.2024

А) Пока на бумаге. Б) На 30 наименований товаров. В) Говорят, что цены стабилизируют «в ближайшее время».

Очередная попытка обуздать рос цен (вызванный и объективными, и субъективными причинами) предпринята в Крыму. Республиканское правительство подписало с торговыми сетями соглашение «о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Республике Крым».

Как сообщили в Совмине РК, документ подписал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк совместно с представителями компаний-производителей и торговых сетей. Целью соглашения является стабилизация цен на тридцать наименований социально значимых продовольственных товаров и недопущение их необоснованного завышения в будущем.

581 объект розничной торговли (магазины крупных торговых сетей) обязуются снизить цены на отдельно взятые позиции до 30 %. Субъекты системы оптовой торговли также берут на себя обязательство не превышать торговую наценку более чем на 5%.

Цены на товары могут возрасти только по объективным причинам, например, в связи с повышением стоимости топлива для сельскохозяйственной техники или необходимых удобрений и агрохимии, – сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов, поблагодарив компании за продуктивное сотрудничество и неравнодушие к крымчанам.

Глава Республики дал поручение министерству промышленной политики РК определить алгоритм работы по этому же направлению с нестационарными торговыми объектами и небольшими магазинами.

В свою очередь, министр промышленной политики РК Анушаван Агаджанян сообщил, что актуальная информация о производителях и перечень компаний-участников соглашения будут опубликованы на официальном сайте ведомства.

Также в ближайшее время будет произведена переоценка товаров в соответствии с подписанным документом. За соблюдением условий будет следить минпром Крыма при содействии Федеральной налоговой службы, – добавил министр.

PS. Не совсем понятно, о стабилизации цен на ЧТО ИМЕННО договорились крымские власти и крупные торговые сети  (сомневаемся, что мелкий и средний торговый бизнес удовлетворится пятипроцентной торговой надбавкой). Судите сами, сообщается о 30 позициях социально значимых товаров. Причем именно продовольственных.

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Перечень товаров первой необходимости содержится в Постановлении Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 530 (изменения вносились в 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2020-м годах). В нем 24 позиции:

  • Говядина (кроме бескостного мяса)
  • Свинина (кроме бескостного мяса)
  • Баранина (кроме бескостного мяса)
  • Куры (кроме куриных окорочков)
  • Рыба мороженая неразделанная
  • Масло сливочное
  • Масло подсолнечное
  • Молоко питьевое
  • Яйца куриные
  • Сахар-песок
  • Соль поваренная пищевая
  • Чай черный байховый
  • Мука пшеничная
  • Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
  • Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
  • Рис шлифованный
  • Пшено
  • Крупа гречневая — ядрица
  • Вермишель
  • Картофель
  • Капуста белокочанная свежая
  • Лук репчатый
  • Морковь
  • Яблоки

Вероятно, в Крыму к вышеизложенному добавится еще 6 позиций. Каких? И главный вопрос: ценники в Крыму изменятся (минус 30%) с какого именно числа?

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