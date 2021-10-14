 Правительство Крыма готово рассмотреть ряд мер поддержки крымских перевозчиков

Правительство Крыма готово рассмотреть ряд мер, направленных на поддержку крымских перевозчиков. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, возможна частичная компенсация оплаты проезда граждан льготной категории в общественном транспорте и помощь в субсидировании.

Прошу Минтранс провести с перевозчиками встречи, чтобы выяснить, какая им нужна помощь. Понимаем, что сейчас сложное время, цены растут, но готовы искать нестандартные пути решения проблемных вопросов. Однако прежде чем вносить предложения об увеличении тарифов, пусть попробуют организовать эффективную работу в рамках существующего положения дел, – пояснил Глава Республики. – При этом сейчас с учетом того, что гражданам 65 лет и более ограничили льготный проезд в связи с коронавирусными ограничениями, у перевозчиков упало количество льготных перевозок и доход от них. Готовы оценить ситуацию и, возможно, субсидировать за счет республиканских средств хотя бы половину этой суммы.

Также Глава Крыма добавил, что без обсуждения с общественностью нельзя закрывать те или иные маршруты общественного транспорта.

Решение о снятии или закрытии того или иного маршрута должно приниматься только после обсуждения с общественными советами, Общественной палатой Республики Крым, а не приниматься наобум, — сказал Аксёнов.

Он также указал, что необходимо добавить количество единиц подвижного состава на маршруты общественного транспорта в утреннее и вечернее время.

По словам Сергея Аксёнова, необходимо усилить работу контрольно-надзорных групп по выявлению безбилетников в общественном транспорте.