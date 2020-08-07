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Правительство Крыма напоминает: работает «горячая линия» по вопросам ценообразования

Правительство Крыма напоминает: работает «горячая линия» по вопросам ценообразования  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 07.08.2020

Правительство Крыма напоминает, что в министерстве промышленной политики функционирует телефон единой «горячей линии» на который жители и гости полуострова могут обратиться по вопросам ценообразования на продовольственные товары. Единый телефон «горячей линии»: +7978 0000855. Звонки по вопросам ценообразования на продовольственные товары и торговли принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

По данным Росстата, в июле самая дешевая потребительская корзина была в Волгоградской области — 3 915 рублей, а самая дорогая — в Крыму — 4 688 рублей.

На втором месте по дешевизне потребительской корзины Адыгея — около 4 155 рублей. Далее идет Ростовская область, где цены на некоторые продукты питания в июле немного выросли, — 4 167 рублей. Как рассказали в региональном департаменте потребительского рынка, повышение небольшое, всего на 0,04 процента. Подорожали морковь, шлифованный рис, соль, сахар и белокочанная капуста.

Последняя сводка Крымстата по ценам в Республике — ЗДЕСЬ.

Правительство Крыма напоминает: работает «горячая линия» по вопросам ценообразования  

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