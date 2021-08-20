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Правительство Крыма установило максимальный процент застройки Форосского парка
Фото: rk.gov.ru

Правительство Крыма установило максимальный процент застройки Форосского парка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:53 20.08.2021

И разрешило движение и стоянку транспорта по его территории.

На территории Форосского парка разрешили движение и стоянку транспорта. Соответствующие изменения правительство Республики Крым внесло в режим особой охраны ООПТ (особо охраняемой природной территории). Впрочем, проехаться по парку смогут не все. Ездить и парковаться можно сотрудникам ГАУ РК «Управления ООПТ регионального значения Республики Крым», а также гостям санатория «Форос» и его сотрудникам.

Также в постановлении Совмина РК – максимальная этажность разрешенного строительства в парке (один этаж) и максимальный процент разрешенной застройки (8%).

Предельное количество этажей — на территории Парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский» могут располагаться здания, строения, сооружения не более 1 этажа.

Максимальный процент застройки на земельном участке, расположенном в границах Парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский», может достигать не более 8%, — говорится в документе.

Постановление

Тем временем, активисты – противники застройки (любого строительства в ООПТ) Форосского парка собирают подписи под письмом в Генпрокуратуру. Документ — ЗДЕСЬ.

Правительство Крыма установило максимальный процент застройки Форосского парка

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