Правительство Крыма установило максимальный процент застройки Форосского парка

И разрешило движение и стоянку транспорта по его территории.

На территории Форосского парка разрешили движение и стоянку транспорта. Соответствующие изменения правительство Республики Крым внесло в режим особой охраны ООПТ (особо охраняемой природной территории). Впрочем, проехаться по парку смогут не все. Ездить и парковаться можно сотрудникам ГАУ РК «Управления ООПТ регионального значения Республики Крым», а также гостям санатория «Форос» и его сотрудникам.

Также в постановлении Совмина РК – максимальная этажность разрешенного строительства в парке (один этаж) и максимальный процент разрешенной застройки (8%).

Предельное количество этажей — на территории Парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский» могут располагаться здания, строения, сооружения не более 1 этажа. Максимальный процент застройки на земельном участке, расположенном в границах Парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский», может достигать не более 8%, — говорится в документе.

Постановление

Тем временем, активисты – противники застройки (любого строительства в ООПТ) Форосского парка собирают подписи под письмом в Генпрокуратуру. Документ — ЗДЕСЬ .