Правительство на субсидирование льготных ипотек дополнительно выделило 95 млрд рублей

Дополнительные средства, сообщает «Российская газета», в размере 95 млрд рублей будут выделены в этом году на субсидирование льготных ипотечных программ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

При этом, около 41 млрд рублей пойдет на субсидирование программы «Льготная ипотека», более 46 млрд — на субсидирование «Семейной ипотеки» и почти 8 млрд — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».

Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

По словам премьер-министра, за все время действия льготных ипотечных программ уже выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей.Между тем, льготную ипотеку со ставкой до 8% годовых можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. В рамках программы «Семейная ипотека» кредиты по льготной ставке до 6% годовых выдаются на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка семьям с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, а также с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом.

источник: «Российская газета»