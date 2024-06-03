Правительство намерено взимать процент от суммы сделок с недвижимостью

Минфин предлагает изменить механизм расчета госпошлины, которую платят физические лица и компании при осуществлении сделок с недвижимостью (включая землю) и регистрации прав на нее. Об этом говорится в законопроекте о налоговых изменениях, внесенном ведомством в правительство. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием поправок.

Какие изменения предполагается внести

Из законопроекта следует, что ведомство предлагает перейти на взимание госпошлины на регистрацию права собственности на объект недвижимости и последующее внесение сведений в ЕГРН как процента от цены сделки. Сейчас же эта сумма зафиксирована в Налоговом кодексе: физлица, которые приобретают жилье, должны заплатить 2 тыс. руб., а юрлица — 22 тыс. руб. Ведомство предлагает сохранить данный размер платежа, если кадастровая стоимость актива не превышает 20 млн руб.

Изменения затронут объекты, которые оцениваются более чем в 20 млн руб. При совершении транзакций с ними физлицам придется заплатить 0,1% от цены сделки, но не менее 0,1% от кадастровой стоимости актива. При этом максимальный размер платежа составит 500 тыс. руб., следует из документа. Для организаций размер пошлины составит 0,3% от суммы сделки, но также не менее 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости. Она, в свою очередь, не сможет превышать 1 млн руб., следует из документа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что переход от фиксированного размера к проценту от цены сделки при уплате госпошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество дополнительно принесет бюджету не менее 16 млрд руб. в 2025 году. До 2030-го поступления могут в целом составить около 106 млрд руб.

Как оценивают законопроект эксперты

Сейчас практически все инициативы направлены на пополнение бюджета и изменение механизма расчета госпошлины при совершении сделок с недвижимостью не исключение, говорит генеральный директор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. Предлагаемые изменения направлены на приведение размеров данного платежа в соответствие с рыночной стоимостью недвижимости, что должно обеспечить более справедливое распределение налогового бремени, отмечает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Впрочем, по его словам, ожидаемая фискальная нагрузка на покупателей недвижимости стоимостью более 20 млн руб. выглядит чрезмерной, так как в современных условиях подобные сделки точно не говорят о сверхдоходах. Столь значительную пошлину логичнее было бы взимать исключительно с элитных сделок, например стоимостью от 100 млн руб., рассуждает он. На рынке это скорее всего отразится негативно, так как расходы будут вкладываться в стоимость квадратного метра, полагает Сагирян.

До сих пор фиксированная и довольно скромная пошлина не была важным этапом сделки, но сейчас может им стать, поскольку увеличится как минимум в десять раз, говорит управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. По его словам, вряд ли это нанесет сильный удар по спросу, но затруднит проведение сделок и заставит их участников нести дополнительные расходы, которые могли быть потрачены, к примеру, на ремонт и покупку мебели.

Спрос на покупку недвижимости вряд ли снизится, полагают и другие опрошенные РБК эксперты и участники рынка. Основным драйвером продолжают оставаться стоимость жилья и ежемесячный платеж по ипотеке, отмечает генеральный директор компании «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева. Кардинально повышение госпошлины не сможет отразиться на рынке, считает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. По его словам, о вероятности таких нововведений говорилось достаточно давно и скорее всего, на объем сделок и планы покупателей жилья это не окажет влияния. Изменения механизма взимания госпошлины ни на динамике цен, ни на ценообразовании не скажутся, считает и коммерческий директор BMS Development Group Максим Лучников.

источник: РБК