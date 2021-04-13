Правительство подготовило новые предложения по льготной ипотеке

О том, что Правительство РФ готовит новые предложения по льготной ипотеке, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас готовим новые предложения по ипотеке. С Центральным банком очень тесно сотрудничаем. У нас есть ряд подходов, где мы уже нашли общее понимание. Я думаю, в ближайшее время доработаем и до 1 июля внесем согласованные предложения, — цитирует чиновника Российская газета .

Кредиты по программе ипотеки с господдержкой получили уже 450 тысяч россиян на сумму 1,3 триллиона рублей. Еще около 20% от этой суммы заемщики принесли в банки как первоначальный взнос. К концу 2020 года средняя стоимость ипотеки упала до 7,5%. То есть показатель, который планировался на 2024 год, был достигнут гораздо раньше.

Цены на жилье, говорят эксперты, в среднем по стране выросли на 12%. Но на это повлияла не только льготная ипотека, но и пандемия, подчеркнул Хуснуллин: стройки останавливались, были срывы в поставках стройматериалов, их подорожание.

Сейчас внимательно проанализировали каждый регион, подготовили меры, как не допускать дальнейшего роста. Главное — увеличивать объем предложения, — заявил вице-премьер.

В 2019 году количество новых проектов начало уменьшаться, инвесторы ждали, как будет развиваться рынок после введения проектного финансирования. Но за 2020 год количество выданных разрешений на строительство увеличилось почти на 10%, а в первом квартале 2021 года их стало на 23% больше, чем годом ранее.

«То есть инвесторы начинают верить, что программа жилищного строительства будет и дальше развиваться. И начинают вкладывать в это свои средства», — подчеркнул вице-премьер.

Источник: Российская газета

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.