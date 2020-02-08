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Правительство поручило усилить защиту Крыма от террористов
Фото: ЦОС ФСБ

Правительство поручило усилить защиту Крыма от террористов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 08.02.2020

К началу 2023 года на территории Крыма должна быть обеспечена антитеррористическая защита объектов, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующее постановление Правительства России.

Прежде всего, меры безопасности должны действовать на объектах массового пребывания людей, в образовательных и медицинских учреждениях, инфраструктуре водоснабжения и водоотведения, сельскохозяйственных, культурных и спортивных объектах, гостиницах и торговых объектах. Аналогичные меры распространяются и на критически значимую инфраструктуру, расположенную в Севастополе.

Текст постановления — ЗДЕСЬ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Правительство РФ решило выделить 10 миллиардов рублей на обеспечение террористической безопасности и проведение капитального ремонта в вузах.

Правительство поручило усилить защиту Крыма от террористов

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