Правительство поручило усилить защиту Крыма от террористов

К началу 2023 года на территории Крыма должна быть обеспечена антитеррористическая защита объектов,
Прежде всего, меры безопасности должны действовать на объектах массового пребывания людей, в образовательных и медицинских учреждениях, инфраструктуре водоснабжения и водоотведения, сельскохозяйственных, культурных и спортивных объектах, гостиницах и торговых объектах. Аналогичные меры распространяются и на критически значимую инфраструктуру, расположенную в Севастополе.
Текст постановления —
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Правительство РФ решило выделить 10 миллиардов рублей на обеспечение террористической безопасности и проведение капитального ремонта в вузах.