Правительство РФ: безработные получат дополнительные меры помощи в трудоустройстве

Российские работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных, а граждане – пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям. Такие дополнительные меры предусмотрены для содействия занятости населения. Правительство РФ утвердило правила предоставления господдержки на эти цели.

Помочь гражданам, оставшимся без работы из‑за коронавируса, и восстановить занятость до уровня 2019 года поручил Президент России Владимир Путин. Сделать это нужно до конца 2021 года.

В 2020 году Правительство провело в этом направлении большую работу: были запущены новые программы переобучения и содействия занятости, в том числе с помощью социального контракта.

В 2021 году было принято решение расширить программы переобучения и ввести дополнительные меры по субсидированию найма.

В частности, работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд. рублей. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тысяч человек.

Распределением субсидий займется Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

Также для граждан будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их участниками смогут не только граждане, которые потеряли работу из‑за пандемии, но и люди старше 50 лет, а также женщины с маленькими детьми. Обучение для них организуют АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Томский государственный университет. Ожидается, что в 2021 году не менее 168 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование и около 126 тысяч из них устроятся на работу.

Затраты образовательных организаций на переобучение всех этих категорий граждан возместят с помощью грантов. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено более 10 млрд рублей, в 2022 году – 7,4 млрд. рублей, в 2023 году – 7,4 млрд. рублей. Работа ведется в рамках национального проекта «Демография».

По материалам пресс-служб Кабмина и Госдумы.