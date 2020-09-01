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Правительство РФ намерено поддержать туристическую отрасль. Материально
иллюстрация: pxhere.com

Правительство РФ намерено поддержать туристическую отрасль. Материально

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 01.09.2020

Средства на поддержку туристической отрасли выделят в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». На грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма дополнительно направят 1,2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение Председателя Правительства Михаила Мишустина опубликовано на сайте Кабмина.

Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда Правительства в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров, — сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. При этом величина гранта ограничена суммой в 3 миллиона рублей.

Правительство РФ намерено поддержать туристическую отрасль. Материально

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