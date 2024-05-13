Правительство РФ намерено продлить программу материнского капитала до 2030 года

Программа материнского капитала доказала свою эффективность, в связи с чем будет продлена до конца десятилетия, до 2030 года. Об этом 10 мая в Госдуме заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в стране важно совершенствовать действующие инструменты помощи семьям, а также повышать адресность этой помощи, уделяя особое внимание многодетным, чем и намерено заниматься правительство.

Запустим новый национальный проект «Семья», в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия, — отметил Мишустин во время выступления в Госдуме.

Также он добавил, что для ставших родителями существенное значение имеет жилищный вопрос и чаще всего маткапитал используется именно для его решения.

Нередко люди прибегают и к заемным средствам. Поэтому по поручению президента [России Владимира Путина] продолжим программу выдачи семейной ипотеки еще в течение шести лет — при сохранении базовых параметров, — сообщил Мишустин.

Ранее во время своего выступления и.о. премьер-министра отметил, что программа материнского капитала в настоящее время действует в России в очень удобной форме — соответствующая материальная помощь предоставляется по факту рождения ребенка, без участия граждан. Мишустин добавил, что всего в данном формате действует уже около 40 федеральных мер поддержки. К концу 2024 года все федеральные меры поддержки будут предоставляться автоматически, «без сбора документов и справок», отметил он.

источник: Известия