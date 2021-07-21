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Правительство РФ направит более 222 миллионов рублей на обеспечение водоснабжения Крыма
Фото: Совмин РК

Правительство РФ направит более 222 миллионов рублей на обеспечение водоснабжения Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 21.07.2021

Правительство РФ дополнительно направит 222,2 млн. рублей на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму. Как сообщает в среду пресс-служба Кабмина, распоряжение об этом подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий, — говорится в сообщении.

Кроме того, часть выделенных средств планируется направить на строительство водоводов.

Такие мероприятия позволят обеспечить дополнительную подачу воды в Крым в объеме не менее 10 тыс. кубометров в сутки, — уточнили в пресс-службе Кабмина.

Деньги выделяются из резервного фонда Правительства РФ. Минэкономразвития поручено в течение 30 дней заключить с региональными властями соглашение о предоставлении средств.

Правительство РФ направит более 222 миллионов рублей на обеспечение водоснабжения Крыма

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