Правительство РФ окажет Крыму поддержку в восстановлении пострадавшей инфраструктуры

Глава Республики Крым сообщил, что крымчанам будет оказана федеральная поддержка для ликвидации последствий непогоды.

Вчера докладывал Президенту Владимиру Владимировичу Путину о ситуации, сложившейся в Крыму. Президент дал поручение Правительству Российской Федерации поручение проанализировать объем ущерба, нанесенного инфраструктуре, требующий федеральной помощи. От нас требуется в кратчайшие сроки сформировать всю необходимую документацию, согласованную с Министерством чрезвычайных ситуаций, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил, что депутатский корпус республики проведет обход населенных пунктов в наиболее пострадавших районах, чтобы узнать, какая помощь необходима людям в части уборки мусора.

Помимо этого, еще одной из основных задач является ремонт кровель, пострадавших от ветра. В первую очередь – в образовательных учреждениях и больницах.

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Донца, без водоснабжения остаются 132 тысячи человек. Самая сложная ситуация сложилась в Сакском, Симферопольском, Красногвардейском и Белогорском районах.

Заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин проинформировал о том, что в восстановительных работах задействована 181 бригада.

Комментируя итоги заседания оперативного штаба, Сергей Аксёнов сообщил, что на текущий момент 93 тысячи человек находятся без электроснабжения. Из 125 котельных, которые были обесточены, восстановлена работа на 52.

Ликвидация последствий продолжается. По восстановлению электроэнергии и теплоснабжения набран хороший темп, что позволит завершить работы до конца дня, – отмечает Глава Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов остановился на вопросе восстановления набережных прибережных городов.

Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым совместно с муниципалитетами определит размер ущерба. Пострадали конструкции на набережных, в том числе и капитальные, некоторые унесло в море. Уверен, что сумеем все восстановить, в том числе благодаря поддержке федерального центра по решению Президента, – подчеркивает Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры Правительства Республики Крым, начальник Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым Аркадий Ожигин, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев, главы администраций муниципальных образований, представители ведомств.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым