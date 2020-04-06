Правительство РФ отменило до конца года пени за неуплату услуг ЖКХ   

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг ЖКХ не будут начисляться до конца года. Документ в понедельник опубликован на сайте Кабмина РФ.

Приостановить до 1 января 2021 года взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт, — говорится в постановлении.

Документ также приостанавливает до 1 января право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание штрафа за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом сильно отразилась на людях, зачастую ударив по кошельку, и правительство считает своим приоритетом сгладить эти негативные явления. Кроме того, он добавил, что коммунальные услуги отключать за долги не будут.

По словам министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, от платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами. В условиях, когда многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг, отметили в пресс-службе.

Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа. Информацию об организации, являющейся исполнителем, можно найти в платежном документе — это может быть управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация, — приводятся в сообщении слова Якушева.

Еще одно решение, принятое федеральным правительством для защиты населения от новой коронавирусной инфекции, заключается во временном приостановлении поверки приборов учета коммунальных ресурсов. После возобновления обычного режима работы предприятий, необходимость поверять приборы учета будет восстановлена.