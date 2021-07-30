Правительство РФ планирует выделить еще два с лишним миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения Крыма

Правительство РФ выделит более 2 млрд. рублей на ремонт водоводов в Крыму для обеспечения надежной подачи питьевой воды. Об этом в пятницу на заседании Кабмина сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин.

В ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделим свыше 2 млрд. рублей, — сказал Мишустин.

Премьер рассчитывает, что «это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым«.

Глава Правительства предложил рассмотреть и другие документы, направленные на дальнейшее развитие Крыма и Севастополя. Так, сообщил он, планируется направить «еще около 2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя«.

Средства пойдут, в том числе на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов, — уточнил Мишустин. — Также усовершенствуем условия работы свободной экономической зоны, которая действует на этих территориях. Увеличим минимальный порог капиталовложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны в этих регионах.

По его словам, такой минимальный порог для малого и среднего бизнеса составит не менее 6 млн. рублей, для остальных — 60 млн. рублей в первые три года работы.

Эти шаги позволят привлечь в регионы более крупные инвестиции, повысить оперативность принятия решений по приоритетам развития и будут способствовать достижению целей и задач, которые содержатся в государственной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, — заявил Премьер-министр России.

По материалам пресс-службы Правительства РФ и ТАСС.