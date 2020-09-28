Правительство РФ: по водоснабжению Крыма разрабатывается комплекс мер

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин н своей странице в Instagram подвел итоги недели и особо отметил комплекс мер по решению проблемы водоснабжения Крыма. Из конкретики – увеличение добычи подземных вод.

Сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных, что нужно сделать, чтобы вода в Крыму поступала стабильно. В этом году в Крыму необычно засушливое лето и недостаток осадков. В естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать, в том числе, с подземными источниками, — отметил Марат Хуснуллин.

Отметим, что Вице-премьер пока ничего не рассказал о поручении Президента РФ Владимира Путина по строительству в Крыму станции (установки? завода?) по опреснению морской воды.