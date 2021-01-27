Правительство РФ предлагает упростить снятие запрета на выезд ребенка за рубеж

Госдума начала сбор отзывов на законопроект , смягчающий правила наложения и снятия запрета на выезд ребенка за границу.

Родитель будет вправе установить адресный запрет: нельзя выезжать в такие-то и такие-то страны. При этом тот, кто выписал стоп-лист на своего ребенка, сам лично сможет выезжать с чадом за рубеж: запрет будет касаться только второго родителя. Если же папа и мама договорятся, отозвать запрет станет гораздо проще. Законопроект внесло в Госдуму правительство России. А исправить ситуацию с детскими запретами предписал прошлым летом Конституционный суд, — отмечает «Российская газета».

Впрочем, изначально дело завертелось благодаря энергичному отцу из Омска. Его теперь уже бывшая жена живет в США. Поэтому, когда в семье начались разногласия, мужчина включил стоп-сигнал для своего ребенка. Опасался, что женщина увезет малышку навсегда за границу.

В ходе развода суд оставил дочку с отцом и прописал правила общения матери с ребенком. Конечно, она вправе приехать в Россию и погулять с дочкой. Но посадить ее с собой в самолет до Америки мама не может.

А в 2019 году мужчина решил съездить с дочкой в Казахстан, чтобы навестить родственников. И здесь выяснилось, что отец из-за своего собственного запрета тоже не может вывезти ребенка за границу.

А отключить красный свет не так-то просто. Сегодня правила не предусматривают, что заявление о запрете можно просто так забрать. Тому, кто написал, а потом передумал, надо идти в суд и отменять.

При этом вариантов действий у родителя-запретителя немного: или полностью отменяй запрет, или смиряйся с тем, что и сам не сможешь отвезти ребенка на заграничные курорты.

Поэтому суды отказали мужчине в семейной заграничной поездке: ведь он не планировал насовсем снять запрет, а лишь просил разрешить ему поездку по определенному маршруту.

В итоге отец из Омска дошел до Конституционного суда. А высшая судебная инстанция полностью согласилась с тем, что систему необходимо сделать более гибкой.

Далеко не каждая семейная ссора приводит к столь серьезным изменениям в законодательстве. Хотя какие-то правовые пробелы сплошь и рядом обнаруживаются в супружеских конфликтах. Просто одним людям хватает энергии и упорства, чтобы доказать свою правоту и сдвинуть юридические горы. Другие, увы, рано останавливаются.

Законопроект, рассматриваемый в Госдуме, предлагает прописать в Законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» норму, о том, что для выезда несовершеннолетнего гражданина за границу совместно с одним из родителей достаточным условием является отсутствие выраженного несогласия на такой выезд другого законного представителя несовершеннолетнего.

Также система станет более гибкой. Родитель будет вправе заявить о несогласии на выезд из России своего ребенка на определенный период в определенное государство, в несколько определенных государств или во все государства. Так что родитель сможет установить полный запрет: мол, без меня — никуда и никогда. Или прописать адресный стоп-лист: нельзя в такие-то и такие-то страны.

Отозвать же свое несогласие можно будет без суда. Естественно, подать заявление смогут оба родителя, тогда ни тот ни другой не смогут выехать. В законопроекте особо оговаривается, что в таком случае подлежат учету оба заявления.

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина полагает, что упрощенный регламент выезда за рубеж несовершеннолетних, конечно, облегчит ситуацию одному из родителей, а вот другому родителю может создать повод понервничать.

«Запрет на вывоз детей одним из родителей из страны часто становится «яблоком раздора», — говорит она. — Поэтому, конечно, необходимо совершенствование законодательства и устранение правовых пробелов в данной сфере».

Она подчеркивает: нельзя забывать, что в данной ситуации необходимо прежде всего не разрешить спор двух взрослых людей (демонстрирующих подчас совсем невзрослое поведение), а защитить интересы и права детей.

Кстати, многие спорные вопросы проще и спокойней урегулировать с помощью нотариуса.

В данный момент для выезда несовершеннолетнего, если он летит с одним из родителей, не требуется согласия другого родителя на выезд ребенка за границу. Нотариально оформленное согласие необходимо только для оформления виз, если они требуются для посещения той или иной страны, и для пограничных служб того государства, куда планируется выезд. Подготовленный законопроект позволит разрешить многие проблемы, возникающие на практике. При этом представляется хорошим нововведением процедура внесудебного отзыва запрета на выезд ребенка, поскольку она позволит в сокращенные, по сравнению с судебной процедурой, сроки урегулировать подобные вопросы и не отменять запланированные поездки. Полагаем, что эта новелла — целесообразное и необходимое нововведение, — отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.