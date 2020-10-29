Правительство РФ продлит субсидии на оплату услуг ЖКХ

Временный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет продлен до конца текущего года, сохранится и их размер.

С 1 октября по 31 декабря они (субсидии) станут предоставляться в том же размере, что и раньше, а в следующем году их пересмотрят, — цитирует Интерфакс-Недвижимость премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам премьера, соответствующее постановление правительства уже подписано:

Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгироваться автоматически, — рассказал глава правительства. — Изначально планировалось, что такой беззаявительный порядок будет действовать до начала октября. Но ситуация с коронавирусом остается непростой, и поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок. Тем более, что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас особенно нужно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса.