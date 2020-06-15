Правительство РФ расширило меры поддержки безработных

Помощь смогут получить больше граждан. Постановление о дополнительных мерах поддержки безработных подписал 10 июня Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Так, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 000 рублей в месяц в июне – августе.

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.

Минимальное пособие по безработице за май – июль увеличивается до 4 500 рублей.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.