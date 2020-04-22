Правительство РФ рассмотрит проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Министерство финансов России внесло в Правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Цель программы — улучшение жилищных условий граждан. Она распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по ипотеке составляет до 6,5% в течение всего срока кредитного договора. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 20%, а цель ипотеки — жилье в новостройке, — отмечается в сообщении.

Также одним из условий является то, что сумма кредита для жилья в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей не должна быть более 8 млн. рублей, а в других регионах — 3 млн. рублей.

Реализовать специальную программу ипотеки на покупку жилья под 6,5% годовых предложил 16 апреля Президент России Владимир Путин. Он отметил, что обратиться за льготным кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Ставка в 6,5% не будет меняться весь период займа.

Всего, по словам Главы государства, на программу льготной ипотеки в 2020 году потребуется выделить около 6,5 млрд. рублей.