Правительство РФ решает — продлевать ли программу льготной ипотеки под 6,5%

Решение об условиях дальнейшей работы льготных ипотечных программ, сообщает Интерфакс-Недвижимость , будет принято правительством в середине июня после рассмотрения результатов по всем регионам.

Мы буквально в конце мая — начале июня эту тему [льготную ипотеку — ИФ] обсудим на правительстве, у нас есть разные подходы. Мы очень тесно сотрудничаем с Центральным Банком, оцениваем каждый регион, смотрим, где и как повлияла ипотека, где рост цен на стройматериалы и недостаток ресурсов, где произошло увеличение цен, где не произошло… Я думаю, что точно условия и механизмы дальнейшей работы по ипотеке будут приняты где-то в середине июня, — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в среду в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Позже сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье. Глава Минстроя Ирек Файзуллин говорил, что ведомство поддерживает продление программы льготной ипотеки в скорректированной форме и после 2021 года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос — 15%.

Также в России действует программа ипотеки с господдержкой для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Кроме того, в 2019 году правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей.

С начала 2020 года в России действует программа сельской ипотеки, в рамках которой выдаются кредиты с максимальной ставкой 3% годовых. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Также в стране реализуется программа льготного ипотечного кредитования для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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