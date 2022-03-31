Правительство РФ снизило размер штрафов за просрочку по оплате за «коммуналку»

Расчет штрафов и пеней за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) будет производиться, исходя из ставки 9,5%, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

При действующей ключевой ставке Банка России в 20% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения, — цитирует чиновника РБК-Недвижимость .

Размер штрафов за неполное и несвоевременное внесение платы за жилье, коммунальные услуги, а также взносов за капремонт, согласно ст. 155 Жилищного кодекса, рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты. Теперь эти выплаты привязаны к цифре 9,5%, что позволит избежать резкого увеличения сумм штрафов.

Как начисляются пени

Пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. Начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты.

После повышения Центробанком ключевой ставки до 20% президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство в 2022 году сможет отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт.

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