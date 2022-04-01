Правительство РФ сохранит программу льготного кредитования для резидентов СЭЗ в Крыму

Правительство РФ сохранит программу льготного кредитования резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе, несмотря на ситуацию в финансовой сфере из-за санкций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Правительство приняло решение сохранить программу льготного кредитования резидентов СЭЗ в Крыму и Севастополе, несмотря на непростую финансовую ситуацию, вызванную внешними ограничениями. Резиденты свободной экономической зоны смогут по-прежнему получать льготные займы. Ставка по кредиту для них будет снижена на 15% по сравнению со ставкой банка, в который обратится резидент. Условия кредитной программы остаются прежними, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписано постановление, вносящее соответствующие изменения в документ о правилах предоставления таких кредитов.

В кредит можно оформить от 10 млн. до 5 млрд. рублей, его срок будет зависеть от конкретного проекта. Объем планируемых инвестиций при этом должен составлять не менее 30 млн. рублей.

В Кабмине уточнили, что получить льготный кредит смогут резиденты СЭЗ, работающие в приоритетных для Крыма и Севастополя направлениях.

Например, их деятельность может быть связана с растениеводством и животноводством, производством пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий, — пояснили в пресс-службе.

ТАСС напоминает: свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам без проведения торгов. С момента создания СЭЗ в Крыму на 1 рубль предоставляемых льгот приходится 3,77 рубля инвестиций. По состоянию на конец 2020 года, участниками СЭЗ было вложено 207 млрд. рублей инвестиций в экономику региона, создано свыше 75 тыс. рабочих мест.

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