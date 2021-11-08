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Правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2022 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 08.11.2021

Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2022 год. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на портале правовой информации.

Согласно постановлению, в первом полугодии 2022 года плату за коммунальные услуги индексировать не будут. Во втором полугодии индексация будет варьироваться от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона, говорится в документе. Наименьшие показатели предполагаются в Свердловской области (2,9%), Марий Эл (3,2%) и Чукотском автономном округе (3,3%). Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (по 6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%), следует из постановления, — сообщает РБК-Недвижимость.

Правительство ранее утвердило новый механизм изменения коммунальных тарифов. Нововведение даст возможность гражданам узнать, как будут меняться коммунальные тарифы сразу на несколько лет вперед. В свою очередь комитет по жилищной политике и ЖКХ Госдумы предложил увеличить число льготных категорий граждан по оплате коммунальных услуг. Как следует из законопроекта, максимальная доля расходов на оплату коммуналки должна быть снижена до 18% с 2023 года и до 15% с 2025 года. Сейчас в большинстве регионов предельная планка составляет 22%.

Правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2022 году

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