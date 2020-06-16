Правительство РФ увеличит финансирование сельской ипотеки

На программу сельской ипотеки, отмечает Интерфакс-Недвижимость , из бюджета будет дополнительно выделено 2 миллиарда рублей.

Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы — спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое – на “Сельскую ипотеку” будет выделено еще 2 миллиарда рублей, — цитирует пресс-служба вице-премьера РФ Виктория Абрамченко.

По словам чиновника, эта мера позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей. При этом объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. м.

На программу уже выделен 1 млрд рублей, что позволило выдать около 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 10 тысяч семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. метров.

Реализация такой «живой» меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии. Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, рост показателей занятости населения, и более активное использование невостребованных земель под нужды строительства и сельхозпроизводства, — говорит Виктория Абрамченко.

Программа сельской ипотеки реализуется в России с начала 2020 года. Она предусматривает выдачу льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых на покупку или возведение домов в сельской местности. В программе участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Как сообщалось, в программе принимают участие Россельхозбанк, Сбербанк , «Центр-Инвест», банк «Левобережный», «Ак Барс», Дальневосточный банк. Кроме того, Минсельхоз принял решение увеличить количество кредитных организаций для участия в программе.

Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа и 3 млн рублей для остальных субъектов РФ. Максимальный срок кредита — 25 лет. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Ранее в Минстрое сообщали, что программа государственной поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и запуск сельской ипотеки может обеспечить «взрывной» объем ввода такого жилья.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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