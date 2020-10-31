Правительство РФ выделяет Крыму почти 16 миллионов рублей на оснащение ковидных лабораторий

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд. рублей на оснащение по всей стране лабораторий для диагностики коронавируса. Крыму из этой суммы полагается 15,715 млн. рублей, Севастополю – 5, 715 млн. рублей.

Распоряжение

Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики, – говорится в пояснении к Распоряжению.

Напомним, в конце сентября текущего года Правительство РФ распорядилось выделить Республике Крым 15 млн. рублей на грантовую поддержку лабораторий, занимающихся диагностическими исследованиями на определение коронавируса методом ПЦР.