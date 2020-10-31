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Правительство РФ выделяет Крыму почти 16 миллионов рублей на оснащение ковидных лабораторий
Фото: FotoshopTofs, pixabay.com

Правительство РФ выделяет Крыму почти 16 миллионов рублей на оснащение ковидных лабораторий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:36 31.10.2020

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд. рублей на оснащение по всей стране лабораторий для диагностики коронавируса. Крыму из этой суммы полагается 15,715 млн. рублей, Севастополю – 5, 715 млн. рублей.

Распоряжение

Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики, – говорится в пояснении к Распоряжению.

Напомним, в конце сентября текущего года Правительство РФ распорядилось выделить Республике Крым 15 млн. рублей на грантовую поддержку лабораторий, занимающихся диагностическими исследованиями на определение коронавируса методом ПЦР.

Правительство РФ выделяет Крыму почти 16 миллионов рублей на оснащение ковидных лабораторий

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