Правительство России до конца года выделит 10 миллиардов рублей на «коронавирусные доплаты» медикам  

Правительство России выделит 10 млрд. рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, на период до конца текущего года. Об этом в четверг сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей, — сказал Мишустин.
Он сообщил также о выделении 1 млрд. рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в учреждениях здравоохранения.
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