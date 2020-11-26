Правительство России до конца года выделит 10 миллиардов рублей на «коронавирусные доплаты» медикам

Правительство России выделит 10 млрд. рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, на период до конца текущего года. Об этом в четверг сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей, — сказал Мишустин.

Он сообщил также о выделении 1 млрд. рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в учреждениях здравоохранения.