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Правительство России до конца года выделит 10 миллиардов рублей на «коронавирусные доплаты» медикам  
Фото: Sammy-Williams, pixabay.com

Правительство России до конца года выделит 10 миллиардов рублей на «коронавирусные доплаты» медикам  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:46 26.11.2020

Правительство России выделит 10 млрд. рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, на период до конца текущего года. Об этом в четверг сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей, — сказал Мишустин.

Он сообщил также о выделении 1 млрд. рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в учреждениях здравоохранения.

Правительство России до конца года выделит 10 миллиардов рублей на «коронавирусные доплаты» медикам  

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