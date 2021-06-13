Правительство России добавило денег на кешбэк за детский отдых

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому еще 4,5 миллиарда рублей направят на возраст части стоимости путевок в детские лагеря. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Ещё 4,5 миллиардов рублей будет направлено на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, средства получат семьи, дети из которых отправляются на отдых в период с 10 мая по 20 сентября. При этом сама путевка может быть куплена до указанного срока.

Ранее на компенсации по путевкам уже было выделено 5 миллиардов рублей. Из этих средств возмещения выплачивают тем, кто приобрел путевки с 25 мая.

Как сообщил на заседании Мишустин, дополнительное финансирование позволит обеспечить льготными путёвками ещё более 225 тысяч детей.

После сложного года для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей, – отметил Премьер.

Программа детского кешбэка стартовала в середине мая 2021 года. Она предусматривает компенсацию 50 процентов стоимости детского отдыха, но не более 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.