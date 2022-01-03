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Правительство России досрочно свернуло финансирование ФЦП Крыма и Севастополя. Что взамен
Фото: РИА Новости

Правительство России досрочно свернуло финансирование ФЦП Крыма и Севастополя. Что взамен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:47 03.01.2022

Крым и Севастополь отнесены к приоритетным геостратегическим территориям страны.

Правительство России досрочно прекратило Федеральную целевую программу (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». Вместо ФЦП будет реализовываться государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Об этом говорится в постановлении Кабмина РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Прекратить досрочно с 1 января 2022 года реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года, – говорится в постановлении.

Постановление

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Государственным заказчикам ФЦП поручено обеспечить исполнение всех контрактов, договоров и соглашений, заключенных в целях реализации данной программы.

Вместо ФЦП в регионе продолжится реализация госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», утвержденной в январе 2019 года. Согласно постановлению, основной целью этой программы является «преодоление социально-экономического отставания Крыма и доведение качества жизни до среднероссийского уровня».

При этом Республика Крым и Севастополь отнесены к приоритетным геостратегическим территориям РФ.

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