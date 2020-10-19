Правительство России на выплату военных пенсий выделит 28 млрд рублей

Распоряжение о выделении ряду силовых ведомств свыше 28 миллиардов рублей на выплату пенсий бывшим сотрудникам и их семьям подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на эти цели будет направлено 28 016 291 200 рублей из резервного фонда кабмина. Согласно приложению к документу, МВД получит более 15 миллиардов рублей, ФСБ — более 5,1 миллиарда рублей, Федеральная служба исполнения наказаний — 5,2 миллиарда рублей, Федеральная таможенная служба — 446,7 миллионов рублей, Генпрокуратура — более 1,5 миллиардов рублей, Следственный комитет — 657,5 миллионов рублей, — сообщает «Российская газета» .

До 1 февраля 2021 года ведомства должны предоставить в правительство доклад о целевом использовании бюджетных средств.

Речь идет о выплатах, назначенных в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей».

Источник: «Российская газета»