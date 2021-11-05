Правительство России продлило розыгрыш по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от «ковида»

Правительство России продлило проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал Премер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как отметили в Кабмине, благодаря двум дополнительным тиражам количество победителей увеличится до 2 тысяч человек. Розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных начался 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлили до конца года.
Номера победивших сертификатов публикуют на
Денежные призы будут зачислять на карты «Мир». Победителям будет нужно указать номер банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления. Выплату призов будут производить в течение полугода.
Розыгрыш проводят среди прошедших вакцинацию на основании информации Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператор лотереи — акционерное общество «Гознак».
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