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Правительство России продлило розыгрыш по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от «ковида»
Фото: РИАМО

Правительство России продлило розыгрыш по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от «ковида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:30 05.11.2021

Правительство России продлило проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал Премер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отметили в Кабмине, благодаря двум дополнительным тиражам количество победителей увеличится до 2 тысяч человек. Розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных начался 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлили до конца года.

Номера победивших сертификатов публикуют на сайте проекта «Бонус за здоровье». Сведения о призе доступны в личном кабинете на портале Госуслуг, кроме того, push-уведомления о выигрыше получат пользователи мобильного приложения сервиса.

Денежные призы будут зачислять на карты «Мир». Победителям будет нужно указать номер банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления. Выплату призов будут производить в течение полугода.

Розыгрыш проводят среди прошедших вакцинацию на основании информации Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператор лотереи — акционерное общество «Гознак».

Правительство России продлило розыгрыш по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от «ковида»

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