Правительство России продлит запрет на экспорт бензина

Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей – также до конца года, – сказал вице-премьер.

Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он. Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Ранее Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.

В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина. При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, отмечаются перебои с поставкой топлива. Одной из причин дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы.

источник: РИА Новости Крым