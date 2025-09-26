Прямо сейчас:
фото: © Telegram-канал Юрия Гоцанюка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 26.09.2025

Правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Об этом сообщил в четверг вице-премьер России Александр Новак.

Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей – также до конца года, – сказал вице-премьер.

Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он. Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Ранее Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.

В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина. При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, отмечаются перебои с поставкой топлива. Одной из причин дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 13

