Правительство России решило поставить в Крым 19 тысяч тонн пшеницы из госфонда

Без торгов на бирже.

Правительство России разрешило реализацию в 2020-2021 годах пшеницы из государственного интервенционного фонда для поставки в Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Разрешить в 2020-2021 годах реализацию без проведения биржевых торгов пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, в целях поставки для нужд Республики Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн, — говорится в документе.

Ранее заместитель председателя совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщил о том, что власти республики в связи со снижением урожая из-за засухи возьмут под контроль вывоз зерна за пределы полуострова до насыщения внутреннего рынка.

В июне глава Республики Крым Сергей Аксенов говорил, что в регионе впервые за 150 лет сложилась неблагоприятная погодная картина и 2020 год выдался засушливым. В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн. тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

По материалам ТАСС.