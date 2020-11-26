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Правительство России решило поставить в Крым 19 тысяч тонн пшеницы из госфонда
Фото: DESPIERRES, pixabay.com

Правительство России решило поставить в Крым 19 тысяч тонн пшеницы из госфонда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 26.11.2020

Без торгов на бирже.

Правительство России разрешило реализацию в 2020-2021 годах пшеницы из государственного интервенционного фонда для поставки в Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Разрешить в 2020-2021 годах реализацию без проведения биржевых торгов пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, в целях поставки для нужд Республики Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн, — говорится в документе.

Ранее заместитель председателя совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщил о том, что власти республики в связи со снижением урожая из-за засухи возьмут под контроль вывоз зерна за пределы полуострова до насыщения внутреннего рынка.

В июне глава Республики Крым Сергей Аксенов говорил, что в регионе впервые за 150 лет сложилась неблагоприятная погодная картина и 2020 год выдался засушливым. В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн. тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

По материалам ТАСС.

Правительство России решило поставить в Крым 19 тысяч тонн пшеницы из госфонда

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