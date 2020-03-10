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В Севастополе на улице Советской парковка с утра до вечера будет только платной

Правительство Севастополя грозят водителями штрафами за неоплату парковок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:01 10.03.2020

И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил членам правительства предотвратить образование крупных долгов местных жителей по оплате парковок.

Теперь персональные данные, которые подаёт ГИБДД, можно будет использовать различными департаментами транспорта в городах федерального значения. У всех, кто парковался, но не оплачивал парковку, начнется накопление штрафов, — цитирует «Новый Севастополь» чиновника.

По словам Михаила Развожаева в Севастополе существуют сложности с парковкой транспорта из-за ремонтных работ. В ближайшее время будут подготовлены региональные нормативные документы, которые определят работу платных парковок.

Нужно наложить мораторий в городе, до того, как мы переосмыслим действие этого постановления в городе. Очевидно, что на летний период город не может потерять доходы. Нужно подумать о системе резидентства. Я считаю, что платная парковка для приезжающих машин должна сохраниться. Что касается севастопольцев – нужно принять соответствующие решения, – заявил глава города.

Ранее существовали сложности со взиманием штрафов за неоплату парковочного места. Сотрудники департамента транспорта могли выписывать штрафы на автомобили, но не могли получать в ГИБДД персональные данные их владельцев, чтобы привлекать к ответственности.

В Севастополе платные парковки действуют в Балаклаве и по центральному городскому кольцу. По состоянию на август 2019 года они приносили в бюджет города около 200 тысяч рублей в месяц.

Правительство Севастополя грозят водителями штрафами за неоплату парковок

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