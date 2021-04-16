Правительство Севастополя инициирует дополнительную компенсационную выплату за детсады

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки города Севастополя Елена Богомолова.
Предлагается внести поправки в региональный закон и до 2023 года продлить меру социальной поддержки в виде дополнительной компенсации на уровне 20% от среднего размера оплаты родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. Такая мера поддержки в Севастополе действовала с 2015 по 2020 год, предлагается ее продлить еще на три года, – цитирует специалиста пресс-служба Правительства Севастополя.
Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание.
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