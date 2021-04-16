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Фото: Endho, pixabay.com

Правительство Севастополя инициирует дополнительную компенсационную выплату за детсады

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:31 16.04.2021

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки города Севастополя Елена Богомолова.

Предлагается внести поправки в региональный закон и до 2023 года продлить меру социальной поддержки в виде дополнительной компенсации на уровне 20% от среднего размера оплаты родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. Такая мера поддержки в Севастополе действовала с 2015 по 2020 год, предлагается ее продлить еще на три года, – цитирует специалиста пресс-служба Правительства Севастополя.

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание.

Правительство Севастополя инициирует дополнительную компенсационную выплату за детсады

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